Casillas medita ahora si presentarse a las elecciones de la RFEF

Iker Casillas y su equipo son conscientes de las dificultades que tiene en estos momentos para ganar las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Se han informado de cómo el adelanto no les conviene y ya no se descarta dar un paso atrás. Las cuentas no les salen porque, si se adelantan las elecciones, el tiempo no les da opciones para convencer a los asambleístas necesarios para derrocar a Luis Rubiales.

El presidente de la RFEF lleva tiempo moviendo los hilos para las elecciones en año de Juegos. Además de Tokio, a la Federación se le presenta también la Eurocopa y ahora laSelección deFútbol Sala que jugará también el Mundial de su categoría. En cualquier caso, Luis Rubiales sí tenía previsto adelantarlas, sabiendo que estaba con la corriente a favor. Ahora, con el anuncio de Iker Casillas, sí deberá actuar con rapidez si no quiere que desde la candidatura del portero campeón de la Copa del Mundo le coman el terreno y le desbanquen inesperadamente del sillón presidencial.

Luis Rubiales y la RFEF ya solicitaron el adelanto de la elecciones pero desde el Consejo Superior de Deportes (CSD) se lo denegaron y les solicitaron más informes en los que basarse para justificar el adelanto. El TAD no respaldó al presidente de la RFEF para que los comicios se celebrasen en el primer semestre de 2020, ya que, según estimaban los plazos, no sería posible celebrar dicho periodo. Además, la orden ministerial que regula las elecciones para las federaciones que se clasifiquen para los Juegos Olímpicos, deberían celebrar los comicios una vez disputada la cita olímpica.

Con la llegada de Irene Lozano a la presidencia del CSD, se ha destituido de su cargo al abogado del Consejo, Ramón Barba, que llevaba catorce años al frente del despacho, y se han cambiado también a los miembros del Tribunal Arbitraje Deportivo (TAD), dando entrada a Pilar Juárez Perez y Santiago Areal Ludeña a petición de la presidenta del CSD, y a Eva María Fernández Cifuentes y Beatriz Rodríguez Villar a propuesta de las federaciones.

Recurrirán el acuerdo

El acuerdo no conformó a todas las partes y será impugnado por Javier Tebas, presidente de LaLiga y sus homólogos de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y la Federación Española de Pelota (FEP), David Aganzo y Julián García Angulo.

El movimiento se entiende como un claro beneficio para los intereses de Luis Rubiales y un anuncio inminente del adelanto electoral. Todas estas maniobras, de producirse finalmente, obligan a Iker Casillas a replantearse su estrategia. No tiene sentido quemar su nombre en unos comicios que no van a tener color.

Desde Las Rozas esperan una decisión del TAD para el 27 o el 28 de febrero del 2020 y, si la respuesta fuera positiva, Luis Rubiales tendría puesta la alfombra roja para seguir siendo el presidente del fútbol español hasta 2024. Por el camino pueden ocurrir muchas cosas, pero puede que entonces sea el momento de Iker Casillas, más preparado a nivel de gestión, para dar el salto.