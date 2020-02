Carballes Baena y Davidovich Fokina ganaron a los tenistas Lama y Seyboth Wild y estarán en los cuartos de final del torneo ATP 250 de Santiago

Los jugadores españoles Roberto Carballes Baena y Alejandro Davidovich Fokina vencieron en una hora y doce minutos por 6-4 y 7-5 al jugador chileno Gonzalo Lama y al brasileño Thiago Seyboth Wild en los octavos de final del torneo ATP 250 de Santiago. Con este resultado, la pareja estará en los cuartos de final del torneo ATP 250 de Santiago.

Las estadísticas del partido indican que los ganadores consiguieron quebrar el saque 2 veces a sus oponentes, mientras que la pareja derrotada, en cambio, no logró romper el saque a sus contrincantes. Además, Carballes Baena y Davidovich Fokina tuvieron un 85% de primer servicio, consiguiendo ganar el 85% de los puntos al saque, mientras que sus rivales consiguieron un 71% de efectividad y ganaron el 66% de los puntos al saque. Finalmente, en el apartado de penalizaciones, los jugadores vencedores no cometieron ninguna doble falta y los jugadores de la pareja perdedora no hicieron ninguna doble falta.

Durante los cuartos de final Carballes Baena y Davidovich Fokina se enfrentarán a los vencedores del partido entre Artem Sitak y Divij Sharan contra Fernando Romboli y Thiago Monteiro.

El torneo tiene lugar en Santiago del 24 al 29 de febrero sobre tierra batida exterior. Durante esta competición se enfrentan un total de 16 parejas.