Guardiola: "En la Champions no hay nadie mejor que el Real Madrid"

Pep Guardiola compareció ante los medios de comunicación en el Santiago Bernabéu, en el día previo al partido de ida de octavos de final de la Champions entre Manchester City y Real Madrid.

El técnico español regresa a un estadio que conoce a la perfección y que ha visitado infinidad de veces como jugador y entrenador, aunque asegura que es igual de especial que otros muchos campos: "Como jugador, jugué muchas veces aquí. Me acuerdo de muchos momentos, pero no es más especial que otros partidos y otros estadios", dijo.

Sobre las tres Champions consecutivas, Guardiola quiso darle mérito a Zidane y la importancia de esta competición en el Real Madrid: "Lo que ha hecho en Europa Zidane no se va a volver a repetir, o va a ser muy difícil. Ganar tres Champions seguidas en este fútbol demuestra la grandeza de este equipo, de este club", explicó.

"El jugador que viene aquí sabe que no ganar la Champions es casi, casi un gran fracaso. Eso demuestra que en esta competición no hay nadie mejor que ellos y es un gran reto para nosotros", añadió Guardiola.

Cuestionado por la sanción de la UEFA al City que le impedirá jugar en Europa los próximos dos años, el entrenador se mostró optimista de cara al futuro recurso: "Confío en la gente de mi club, me han dado explicaciones, me han enseñado las pruebas y vamos a recurrir. Somos optimistas de que finalmente, si lo merecemos, podremos estar en la Champions porque nos lo hemos ganado en el campo. Si no, lo aceptaremos y continuaremos con la gente que quiera seguir".

También tuvo palabras Guardiola para Hazard, quien ha sufrido esta semana una nueva lesión que le mantendrá de baja prácticamente hasta el final de la temporada: "Estaba convencido de que el Madrid había hecho un fichaje estratosférico, pero se ha parado desafortunadamente por las lesiones. Ojalá estuviera. Estoy convencido de que el Bernabéu lo disfrutará", opinó.