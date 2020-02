El Polvorín se queda con los tres puntos frente al Racing C. Villalbés (4-0)

El Polvorín añadió tres puntos a su casillero tras conseguir una victoria trabajada frente al Racing C. Villalbés, a quien se impuso 4-0 este martes en el Municipal de A Cheda. Los dos equipos venían de empatar sus últimos partidos. El Polvorín llegó con la intención de aumentar su puntuación después de empatar 2-2 en el último partido disputado frente al Alondras. Por su parte, el Racing C. Villalbés se tuvo que conformar con un empate a uno ante el Arosa. Con este resultado, el conjunto lucense es decimocuarto, mientras que el Racing C. Villalbés es noveno tras la finalización del partido.

La primera parte del encuentro arrancó de forma positiva para el Polvorín, que estrenó su cuenta goleadora gracias al acierto de cara a portería de Rayco Rodríguez en el minuto 28, acabando el primer tiempo con un 1-0 en el luminoso.

El segundo periodo comenzó de cara para el equipo lucense, que incrementó su distancia con un gol de Alex Rey a los 51 minutos. De nuevo anotó el conjunto local, aumentando distancias a través de un tanto de Chiqui a los 62 minutos. Con posterioridad marcó el equipo local, que se distanció estableciendo el 4-0 gracias a un nuevo gol de Rayco Rodríguez, que completaba de esta manera un doblete a los 72 minutos, concluyendo el enfrentamiento con un resultado final de 4-0.

Los entrenadores realizaron todos los cambios posibles. Por parte del equipo local saltaron desde el banquillo Marcos, Martinez y Díaz en sustitución de Morais, Rayco Rodríguez y Alex Rey, mientras que los cambios por parte del conjunto visitante fueron Angel Fernández, Moreda y Pedro Delgado, que entraron por Diego Rey, Make y José Varela.

En el encuentro se vieron un total de seis tarjetas amarillas y una tarjeta roja. Por parte de los locales se mostró tarjeta amarilla a Nico y Brunet, mientras que en el equipo visitante se amonestó con amarilla a Buyo, Make, Diego López y Verez y con roja a Angel Fernández.

Con esta victoria, el Polvorín ocupó el decimocuarto puesto con 29 puntos al finalizar el duelo, mientras que el conjunto dirigido por Simón se situó en noveno puesto con 31 puntos.

En la próxima jornada de la Tercera División, tanto el Racing C. Villalbés como el Polvorín jugarán en casa un nuevo partido contra el Pontellas y el Compostela respectivamente.