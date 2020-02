Celebic y Saveljic logran clasificarse para los cuartos de final del torneo de Heraclión

Los jugadores montenegrinos Ljubomir Celebic e Igor Saveljic cumplieron los pronósticos al vencer en los octavos de final del torneo de Heraclión por 6-4 y 6-1 en una hora y nueve minutos a los belgas Nicolas Demeroutis y Victor Ernaelsteen. Tras este resultado, los ganadores estarán en los cuartos de final del torneo de Heraclión.

Las estadísticas reflejan que los vencedores lograron quebrar el saque a sus contrincantes 4 veces, consiguieron un 62% de efectividad en el primer servicio, no cometieron ninguna doble falta y se hicieron con el 80% de los puntos al saque. En cuanto a Demeroutis y Ernaelsteen, no pudieron quebrar el saque a sus adversarios ninguna vez, tuvieron un 80% de primer servicio, no hicieron ninguna doble falta y lograron ganar el 57% de los puntos al saque.

Durante los cuartos de final, Celebic y Saveljic se enfrentarán a los ganadores del partido entre Ioannis Xilas y Aristotelis Thanos contra Filip Bergevi y Marius Ruzgas.

El torneo ITF Greece F3 se lleva a cabo sobre pista dura exterior y durante el transcurso del mismo se ven las caras un total de 16 parejas. Asimismo, su celebración se produce entre el 25 y el 29 de febrero en Heraclión.