Piqué, sobre el escándalo de las cuentas de redes sociales: "Me creí que el presidente no sabía nada"

Gerard Piqué atendió a los medios en el día previo al partido que enfrenta al Barça con el Nápoles correspondiente a la ida de octavos de final de la Champions.

El central azulgrana abordó, como acostumbra, sin tapujos, los temas extradeportivos que han marcado la actualidad del FC Barcelona en las últimas semanas, con el punto álgido en el escándalo de las cuentas de redes sociales que gestionaba una empresa pagada por el club y que atacaba, entre otros jugadores y exjugadores, a él: "¿Me molestó? No sabría decir, no me importa. Las redes sociales son incontrolables y todo el mundo puede decir lo que quiera", reflexionó.

"Respecto a las explicaciones del presidente, tal como lo vi, me creí que él no lo sabía... En la reunión estaba un poco tocado, pero no le daría más vueltas", dijo, en relación al encuentro que tuvo Bartomeu con los pesos pesados del vestuario para explicarles la situación.

En esos días convulsos, Piqué llamó "títere" a través de Twitter a un periodista afín a la actual directiva, un episodio al que también le ha restado importancia: "No era un mensaje hacia la directiva. Todas las directivas y gente de poder tienen personas afines y que le dan sensación de proteger. Si el equipo funciona da igual lo que pase dentro del club o los números económicos", opinó.

"Creo que se le está dando demasiada trascendencia, nosotros nos centramos en el juego y el resto es mucho ruido, con un club como el Barça es difícil controlar el ruido y estamos un poco desprotegidos los jugadores, pero es parte del club y sabemos la responsabilidad que tenemos", sentenció Piqué, que espera hacer un buen partido en Nápoles y "centrarse en lo deportivo".