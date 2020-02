Hinchas del Valencia que volvieron de Milán con tos y fiebre, "preocupados" por el coronavirus y la falta de información

El brote de coronavirus en el norte de Italia ha provocado la alarma en el país, que ya cuenta con más de 200 contagiados y siete víctimas mortales. La preocupación se extiende hasta la Comunidad Valenciana, desde donde unos 2.000 aficionados del Valencia se desplazaron para asistir al partido de ida de Champions League entre su equipo y el Atalanta en Milán, ciudad epicentro del brote.

Contactados por 20minutos.es, varios de los hinchas del conjunto che que viajaron para apoyar a su equipo aseguran que están "ligeramente preocupados" aunque no consideran que haya que dar la voz de alarma.

El partido se disputó el pasado miércoles y algún hincha ha experimentado síntomas a lo largo del fin de semana: "Tuve fiebre el sábado por la noche y el domingo por la mañana", explica Javi, aficionado que viajó a Milán. Sin embargo, recalca que pasó varias horas en la calle y que durmió en el aeropuerto de Bérgamo, cercano a la ciudad italiana, por lo que "quizá se trate de un constipado real".

En la misma línea se pronuncia Sandra C., que habla de dolor de cabeza ya superado y de "una tos seca" que achaca más bien "a los cambios de temperatura sufridos durante el viaje".

Ningún control al salir de Italia

Los aficionados consultados y el periodista de Movistar+ Ignacio Miguélez, quien fue el encargado de cubrir el partido a pie de campo en San Siro coinciden en algo: la sorpresa de haber sido sometidos a controles de temperatura a la llegada a Italia pero no a la salida ni al regresar a España.

"Lo único que me encontré fue un leve control en el aeropuerto. Te toman la temperatura y listo. En España nada y al salir de Milán, tampoco", asegura Miguélez quien, entre risas, comenta que tiene catarro "pero que no tiene pinta de coronavirus".

Ningún contacto por parte del Valencia ni instituciones

A los aficionados que han narrado a este periódico su viaje express al la ciudad italiana les une una sensación de desamparo: no han recibido ninguna información directa por parte de la Generalitat ni del propio Valencia, aunque "no sorprende".

"Si ahora salen 20/30 casos llevaríamos 4 ó 5 días por ahí repartiendo el virus"

"Desde el club no esperamos nada, los directivos no saben ni dónde están, como para 'quejarse' por esto", explica Robert.

Una sensación que comparte otro de los valencianistas, que prefiere permanecer en el anonimato: "No recibimos ninguna información por si nos encontrábamos mal allí y a la vuelta tampoco nos ha dicho nadie nada. Nos enteramos de las cosas por la prensa", declara.

"En cuanto salió lo de Italia tenían que haberse preocupado de nosotros. Somos más de 2000 que hemos estado en los días claves por la zona", opina con cierta preocupación Javi, que alerta de lo que puede pasar si finalmente hay algún positivo: "Si ahora salen 20/30 casos llevaríamos 4 ó 5 días por ahí repartiendo el virus".

Comunicado del Valencia para los aficionados desplazados

En la tarde del lunes, el Valencia emitió un comunicado con instrucciones de la Consejería de Salud de la Generalitat con el protocolo a seguir en caso de haber viajado a Italia en los días anteriores a la propagación del brote en las regiones de Lombardía y Véneto:

La circular anima a los hinchas a "seguir realizando una vida normal en familia, con amigos y en el ámbito escolar y laboral".

Insta, asimismo, a observar el estado de salud personal por si pudieran aparecer alguno de los síntomas propios del coronavirus: tos, fiebre o sensación de falta de aire.

Para quienes ya hayan sentido alguno de los síntomas mencionados, lo recomendable es permanecer en la residencia habitual y evitar el contacto estrecho con otras personas, manteniendo distancias superiores a un metro, y contactar con el 112 de manera telefónica para ponerles en antecedentes del viaje realizado a Italia.

"Un poco lo que te dicta el sentido común", opinan los aficionados valencianistas sobre las instrucciones difundidas.

La llegada de los hinchas del Atalanta, la mayor preocupación

El partido de vuelta de la Champions entre Valencia y Atalanta en Mestalla está previsto para el próximo 10 de marzo y se espera que unos 3.000 aficionados del equipo italiano acudan al estadio valencianista, optimistas tras el 4-1 de la ida. Sin embargo, la situación actual mantiene en el aire el desplazamiento y los aficionados del equipo español claman por unos estrictos controles si finalmente se sigue adelante con el partido.

"Tanto aficionados del club como cuerpo técnico como jugadores deberían pasar un control médico exhaustivo para determinar que no tienen el virus y no hay posibilidad de contagio", explica uno de los hinchas consultados. Lo mismo que opina Sandra C.: "Un buen protocolo de detección sería importante".

De entre los seguidores que han contado su experiencia hay quien va más allá: "No digo que se aplace el partido, pero que no dejen venir a los hinchas italianos", comenta Javi. "Y obviamente que los jugadores y cuerpo técnico pasen estrictas revisiones", añade.

Lo que tienen claro es que no perderán la oportunidad de animar a su equipo pese a las circunstancias y con la esperanza de la remontada: "Por supuesto iré al campo a toda costa", aseguran.