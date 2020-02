Mercedes da otra vuelta de tuerca

La labor de desarrollo en un año de presunta transición como el 2020 quedó en un segundo plano. Los ingenieros se dedicaron a mejorar lo que ya había en los nuevos monoplazas, a sabiendas de que el gran salto de 2021 es donde tendrían que dar el do de pecho. Craso error.

El equipo Mercedes completó el pasado viernes la primera semana de test de pretemporada como los grandes dominadores. Los más rápidos en dos de los tres días, los que más kilómetros han acumulado y los que han conseguido aglutinar la mirada de todos sus rivales por el polémico Dual Axis System (DAS), que ante la duda, ya será prohibido para 2021.

En sólo tres días, se pueden escribir sin tachones los primeros capítulos de la temporada que arrancará, coronavirus mediante, en Australia el próximo 13 de marzo. La escuadra campeona colocará a sus dos monoplazas al frente, con un Lewis Hamilton con un hambre voraz de récords (está a siete de las 91 que logró Michael Schumacher) y un Valtteri Bottas que, de nuevo, tratará de quitarse de encima el ingrato estigma de segundón de lujo en el palacio de oro que es Mercedes.

Tras ellos apuntan los Red Bull. Con poco ruido y un programa divergente con respecto a sus rivales, el ínclito Max Verstappen y el no tan novato Alex Albon fueron los segundos que más vueltas dieron al trazado de Montmeló la pasada semana y con una regularidad letal, si bien ni ellos mismos se atreven a ponerse el cartel de candidatos al título, a sabiendas de que lo que dicten los test tiene muy poca trascendencia.

La gran duda es Ferrari. Si en 2019 salieron de la pretemporada con el autoimpuesto papel de favoritos, este año no van a caer en el mismo error y ya incluso sitúan en medio segundo el tiempo que ceden con los de arriba. ¿Estratagema o realidad? Ni ellos mismos lo saben, pero el SF1000 no da buenas sensaciones a un Vettel que de momento no ha renovado y a un Leclerc que no tiene prisa por ser el gran campeón que todos le auguran, pero que tampoco quiere hacer el ridículo. Sabe que su pelea es más interna que externa, para alegría de los aficionados a los que les priva el ‘salseo’.

En cuanto a McLaren, la labor de James Key como responsable del diseño del MCL35 se nota en un monoplaza que ha dado muy buenas sensaciones tanto a Carlos Sainz como a Lando Norris.

El miércoles arrancan los segundos test, donde se confirmarán las previsiones.