El tenista Pedro Cachín venció al tenista Mathieu Perchicot en la final del torneo de Paguera

El jugador argentino Pedro Cachín, número 461 de la ATP y cabeza de serie número 3, cumplió los pronósticos al ganar por 6-4 y 6-2 en una hora y treinta y dos minutos a Mathieu Perchicot, tenista francés, número 449 de la ATP y cabeza de serie número 2, en la final del torneo de Paguera. Tras este resultado, el jugador argentino se convierte en el nuevo campeón del torneo de Paguera.

Los datos del partido reflejan que el jugador argentino consiguió quebrar 3 veces el saque a su contrincante, consiguió un 72% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo con el 72% de los puntos al saque. Por lo que respecta al francés, no pudo romper el saque a su adversario ninguna vez, tuvo un 62% de primer servicio, no cometió ninguna doble falta y logró ganar el 56% de los puntos al saque.

El torneo ITF Spain F4 se lleva a cabo sobre tierra batida exterior y en él participan un total de 72 jugadores. Asimismo, su celebración se produce entre los días 16 y 23 de febrero en Paguera.