El tenista Ugo Humbert le arrebata la plaza de las semifinales a Francis Tiafoe

Ugo Humbert, francés, número 44 de la ATP y cabeza de serie número 6, venció en los cuartos de final del torneo ATP 250 de Delray Beach por 6-1 y 6-2 en una hora y quince minutos al jugador estadounidense Francis Tiafoe, número 84 de la ATP. Tras este resultado, podremos seguir viendo al vencedor del partido en la siguiente fase del torneo ATP 250 de Delray Beach, las semifinales.

Las estadísticas acerca del partido muestran que el francés logró quebrar 4 veces el saque a su adversario, consiguió un 69% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo con el 71% de los puntos al saque. En cuanto al estadounidense, no logró romper el saque ninguna vez, consiguió un 65% de efectividad, no hizo ninguna doble falta y ganó el 48% de los puntos al saque.

El torneo continuará con el enfrentamiento del tenista francés y el ganador del partido entre el jugador estadounidense Brandon Nakashima y el japonés Yoshihito Nishioka.

Este torneo tiene lugar en Delray Beach del 15 al 23 de febrero sobre pista dura al aire libre. En esta competición se presentan un total de 40 jugadores, de los cuales 32 pasan a la final entre aquellos que se clasifican directamente, los que consiguen superar la fase previa de calificación y los jugadores invitados.