Previa del encuentro: la AS Roma recibe al US Lecce

El próximo domingo a las 18:00 se disputará el encuentro de la vigésimo quinta jornada de la Serie A, en el cual veremos disputarse la victoria a la Roma y al US Lecce en el Olimpico Di Roma.

La AS Roma tiene ganas de reencontrarse con la victoria en el encuentro correspondiente a la vigésimo quinta jornada tras sufrir una derrota contra el Atalanta en el partido anterior por un resultado de 2-1.

En el lado de los visitantes, el US Lecce venció sus dos últimos partidos de la competición contra el SPAL como local y el Nápoles fuera de su campo, por 2-1 y 2-3 respectivamente.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, la AS Roma ha logrado un balance de cinco victorias, cuatro derrotas y tres empates en 12 partidos jugados en su estadio, lo que significa que no está aprovechando los partidos en casa para sumar una buena renta de puntos a su bolsillo. En el papel de visitante, el US Lecce ha sido derrotado en seis ocasiones y ha empatado dos veces en sus 12 encuentros disputados.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Olimpico Di Roma, obteniendo como resultado 10 victorias y un empate a favor de la AS Roma. A su vez, los locales son los que más veces han ganado en su estadio frente al US Lecce, pues lo han hecho en las cuatro últimas ocasiones. El último encuentro que jugaron la Roma y el US Lecce en esta competición fue en septiembre de 2019 y acabó con un marcador de 0-1 favorable a la Roma.

Actualmente, ambos equipos están separados en la clasificación por 14 puntos a favor de la AS Roma. El equipo de Paulo Fonseca se sitúa en el quinto puesto con 39 puntos en el casillero. Por su parte, el equipo visitante cuenta con 25 puntos y ocupa el decimosexto puesto en la competición.