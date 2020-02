Jornada 26 de la Tercera División: previa del partido Plus Ultra - At. Pulpileño

El próximo domingo a las 12:15 se disputará el partido de la vigésimo sexta jornada de la Tercera División, en el que veremos enfrentarse al Plus Ultra y al At. Pulpileño en el Municipal Llano de Brujas.

El Plus Ultra encara la vigésimo sexta jornada del torneo con ganas de remontar su posición tras firmar un empate contra el Muleño en su último encuentro.

En el lado de los visitantes, el At. Pulpileño venció sus dos últimos partidos de la competición contra el Águilas a domicilio y el Muleño en su campo, por 0-3 y 3-1 respectivamente.

Como local, el Plus Ultra ha logrado un balance de tres victorias, siete derrotas y tres empates en 13 partidos jugados en su estadio, así que tendrá que defender muy bien su portería si no quiere perder más puntos en el torneo. En las salidas, el At. Pulpileño tiene un balance de seis victorias, tres derrotas y tres empates en 12 encuentros disputados.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el estadio del Plus Ultra, de hecho, los números muestran tres derrotas y dos empates para los locales. Asimismo, los visitantes suman dos encuentros seguidos sin perder en el feudo del Plus Ultra. La última vez que jugaron el Plus Ultra y el At. Pulpileño en la competición fue en octubre de 2019 y el encuentro finalizó con un 2-0 favorable al At. Pulpileño.

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Tercera División, podemos ver que ambos equipos están separados por 33 puntos a favor del At. Pulpileño. El Plus Ultra llega al encuentro con 15 puntos en su casillero y ocupando la vigésima plaza antes del partido. Por su lado, los visitantes se sitúan en cuarta posición con 48 puntos.