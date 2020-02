El Barça se solidariza con el Leganés tras 'robarle' a Braithwaite: "Habría que revisar la normativa, no es justo"

Fichado... y presentado. Martin Braithwaite ya ha dado sus primeros toques como jugador del FC Barcelona y ha expresado sus primeras palabras sobre futbolista culé, en una rueda de prensa en la que casi todas las preguntas han ido hacia Josep Maria Bartomeu.

El presidente del conjunto azulgrana ha tenido que responder sobre todas las polémicas que les rodean, empezando por la propia incorporación del delantero danés y el reglamento que lo ha permitido.

"Hemos abonado la cláusula siguiendo la normativa, aunque creemos que habría que revisarla porque no es justo que el Leganés ahora no pueda firmar", admitió el mandatario culé. Más allá de eso, afirma que la incorporación del expepinero se debió tras "analizar a distintos jugadores". "Nos ayudará a ganar los dos títulos que quedan", se mostró confiado el dirigente blaugrana.

Bartomeu también tuvo que salir al paso del asunto de la empresa de redes sociales, aunque intentó esquivarlo. "Hoy es el día del fichaje. Me reafirmo en lo que dije del tema de las redes sociales, estamos haciendo un análisis y ya hablaremos de eso", dijo. "Si hay noticias más allá de lo deportivo, ya se dirán. Hoy estamos en la presentación de un nuevo jugador", insistó el presidente.

Braithwaite, el primer sorprendido

El propio protagonista del fichaje, Martin Braithwaite, admitió que no se esperaba acabar vistiendo la elástica culé. "Me sorprendió el interés del Barça en un primer momento, pero al mismo tiempo era una cosa con la que he soñado muchos años y que lo veía posible. La fe mueve montañas y estoy contento de que el esfuerzo haya valido la pena", dijo, satisfecho.

No faltaron los elogios a Messi,