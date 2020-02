Deyverson recibe un mecherazo de la afición del Ajax y acaban encarándose

Deyverson, recién llegado al Getafe, se estrenó en competición europea con el conjunto azulón con un buen gol mediada la primera mitad del partido contra el Ajax.

El brasileño lo celebró con rabia frente a la afición del conjunto neerlandés, que no se lo tomaron nada bien y acabaron lanzando un mechero. Aunque el objeto no impactó sobre el rostro del futbolista, este se tiró al suelo retorciéndose, más para denunciar lo ocurrido que por el dolor.

1.- El Ajax defiende la falta con la línea a 30 metros de la portería

2.- El Getafe castiga con tres pases y se pone 1-0

3.- Deyverson recibe un mecherazo durante la celebración#LaCasadelFútbolpic.twitter.com/MPeevRtZd5 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) February 20, 2020

El incidente hizo que inmediatamente se pidiera por la megafonía del Coliseum Alfonso Pérez que se controlasen los aficionados o el partido se detendría inmediatamente.

La polémica no acabó ahí. Cuando el árbitro pitó el descanso, Deyverson no se fue directo al túnel de vestuarios, sino que se volvió contra la zona donde estaban los aficionados del Ajax para volver a encararse con ellos. Álvarez, del Ajax, que tenía amarilla, fue inmediatamente a su encuentro, con intenciones que no parecían muy pacíficas, pero su portero le sujetó y la situación no fue a mayores.