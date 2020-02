Francisco Cerundolo consigue clasificarse para las semifinales a costa del tenista Camilo Ugo Carabelli

Francisco Cerundolo, argentino, número 238 de la ATP y cabeza de serie número 1, acabó venciendo el partido 5-2 ya que su oponente Camilo Ugo Carabelli, tenista argentino, número 408 de la ATP, tuvo que retirarse en los cuartos de final del torneo de Punta del Este. Tras este resultado, Cerundolo estará en las semifinales del torneo de Punta del Este.

Ugo Carabelli no logró quebrar el saque ninguna vez, mientras que Cerundolo lo hizo 2 veces. Además, Cerundolo consiguió un 40% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo con el 87% de los puntos al saque, mientras que su adversario obtuvo un 59% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y consiguió ganar el 48% de los puntos al saque.

Durante las semifinales, Cerundolo se verá las caras con el ganador del partido entre el jugador argentino Santiago Fa Rodríguez Taverna y el tenista argentino Gonzalo Villanueva.

La celebración del torneo de Punta del Este (ITF Uruguay F1) tiene lugar del 16 al 22 de febrero sobre tierra batida exterior. En esta competición participan un total de 51 jugadores.