El tenista Mark Whitehouse se clasifica para los cuartos de final del torneo de Glasgow

El británico Mark Whitehouse venció en una hora y diecisiete minutos por 6-4 y 6-2 al tenista neerlandés Gijs Brouwer, número 491 de la ATP, en los octavos de final del torneo de Glasgow. Con este resultado, veremos al vencedor del partido en la siguiente fase del torneo de Glasgow, los cuartos de final.

Las estadísticas reflejan que el jugador británico consiguió quebrar el saque a su contrincante 3 veces, tuvo un 81% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y consiguió el 74% de los puntos al saque. En cuanto al tenista neerlandés, no consiguió romper el saque ninguna vez, obtuvo un 77% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y logró ganar el 57% de los puntos al saque.

En los cuartos de final Whitehouse se verá las caras contra el ganador del partido en el que se enfrentarán el británico Anton Matusevich y el británico Evan Hoyt.

El torneo de Glasgow (ITF Great Britain F2) se celebra entre el 16 y el 23 de febrero sobre pista dura a cubierto. En el campeonato se presentan un total de 54 jugadores.