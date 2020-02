Jacopo Berrettini consigue clasificarse para los cuartos de final del torneo de Sharm El Sheikh

Jacopo Berrettini, italiano, número 495 de la ATP y cabeza de serie número 2, cumplió los pronósticos al vencer por 6-1 y 6-2 en una hora y diez minutos a Issei Okamura, tenista japonés en los octavos de final del torneo de Sharm El Sheikh. Tras este resultado, podremos seguir viendo al ganador del partido en los cuartos de final del torneo de Sharm El Sheikh.

Los datos recogidos acerca del partido muestran que el tenista italiano logró quebrar el saque 4 veces a su adversario, obtuvo un 73% de primer servicio, no cometió ninguna doble falta, consiguiendo ganar el 80% de los puntos al saque. En cuanto al jugador japonés, no logró romper el saque ninguna vez, obtuvo un 65% de efectividad, no hizo ninguna doble falta y consiguió ganar el 49% de los puntos al saque.

En los cuartos de final, el jugador italiano se enfrentará con el ganador del partido entre el tenista ruso Pavel Verbin y el ucraniano Oleksandr Ovcharenko.

El torneo ITF Egypt F6 se celebra sobre pista dura exterior y durante el transcurso del mismo se ven las caras un total de 73 jugadores. Además, su celebración se produce entre el 16 y el 23 de febrero en Sharm El Sheikh.