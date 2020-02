Una exluchadora de la WWE acusa a Trump de agarrarla de forma inapropiada en una foto

La exluchadora de la WWE, Eve Torres, tres veces campeona del Divas Champions, acusó a Donald Trump de ser inapropiado en una foto que la deportista se tomó con el ahora presidente hace años.

Torres aprovechó el Día de los Presidentes para atacar al magnate: "Estoy deseando tener un presidente que no haga estas cosas con las mujeres. Me he sacado fotos con miles de hombres en bases militares, en eventos de WWE y firmas, y muy muy pocos me han agarrado y apretado tan fuerte como Trump hizo sin conocerme de nada", escribe en su cuenta de Instagram.

"En aquel momento yo pensaba que era mi trabajo ser una chica dulce en una foto con este millonario y seguir el rollo", explica. Sin embargo, su perspectiva con el tiempo ha cambiado. "Me asustaba subir esta foto, pero llevo tiempo pensándolo. No nos hemos olvidado de tu manoseo, señor presidente", concluye.