Yoshihito Nishioka consigue clasificarse para los cuartos de final del torneo ATP 250 de Delray Beach

El tenista japonés Yoshihito Nishioka, número 63 de la ATP, cumplió las previsiones al vencer en los octavos de final del torneo ATP 250 de Delray Beach en cincuenta y ocho minutos por 6-1 y 6-2 a Noah Rubin, tenista estadounidense, número 269 de la ATP. Con este resultado, veremos al ganador del partido en la siguiente fase del torneo ATP 250 de Delray Beach, los cuartos de final.

Rubin no pudo quebrar el saque a su rival ninguna vez, mientras que Nishioka lo hizo en 4 ocasiones. Además, el japonés tuvo un 64% de primer servicio y no cometió ninguna doble falta, consiguiendo ganar el 82% de los puntos al saque, mientras que su contrincante obtuvo un 52% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y logró ganar el 48% de los puntos al saque.

Durante los cuartos de final tendremos el enfrentamiento del japonés y el ganador del partido entre el jugador británico Cameron Norrie y el tenista estadounidense Brandon Nakashima.

En el torneo de Delray Beach (ATP Delray Beach) se enfrentan un total de 40 tenistas. La fase final la componen un total de 32 jugadores entre los clasificados directamente, los ganadores de las rondas previas a la final del campeonato y los que vienen invitados. Asimismo, se celebra entre el 15 y el 23 de febrero sobre pista dura al aire libre.