Las tenistas Piter y Krunic se imponen en los octavos de final del torneo de Giza

La tenista polaca Katarzyna Piter, número 184 de la WTA y la serbia Aleksandra Krunic, número 61 de la WTA cumplieron las previsiones al ganar en cuarenta y ocho minutos por 6-1 y 6-0 a las jugadoras españolas Ana Lantigua de La Nuez y Ane Mintegi Del Olmo en los octavos de final del torneo de Giza. Con este resultado, las ganadoras estarán en los cuartos de final del torneo de Giza.

Durante el partido, las vencedoras consiguieron romper el saque a sus contrincantes 5 veces, mientras que la pareja derrotada, en cambio, no consiguió quebrar el saque a sus contrincantes. Asimismo, Piter y Krunic lograron un 82% en el primer servicio y se hicieron el 85% de los puntos al saque, mientras que los datos de sus oponentes son de un 62% de efectividad y 35% de puntos obtenidos al saque. Para concluir, en el apartado de penalizaciones, las ganadoras no cometieron ninguna doble falta y sus adversarias no hicieron ninguna doble falta.

Piter y Krunic se enfrentarán en los cuartos de final del campeonato con las jugadoras austriacas Julia Grabher y Tessah Andrianjafitrimo.

La celebración del torneo de Giza (ITF Egypt 07A) se lleva a cabo del 18 al 22 de febrero sobre pista dura exterior. En esta competición participan un total de 16 parejas.