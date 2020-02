Los ayudantes de Maradona hacen una cobertura espectacular para evitar que se vea cómo le pasan unas pastillas

Ser entrenador es una profesión de alta tensión, especialmente en la primera división del fútbol argentino donde las pasiones se llevan al máximo. Si, además, es Maradona quien se haya en el banquillo, más aún.

El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata no cuenta con una salud de hierro, ni mucho menos, y por eso todos los que le ayudan están muy pendientes de su estado. En el último partido que le enfrentó a Rosario Central, al 'Pelusa' le iban a dar los mil males y pidió a uno de sus ayudantes que le acercara un medicamento.

Esta imagen ha dado la vuelta al mundo, pero no sólo por el hecho de que el entrenador y mítico '10' tenga que medicarse en pleno partido, sino por cómo los miembros de su 'staff' intentaron tapar la escena. Las cámaras de 'TNT Sports' no le pierden de vista en cada encuentro, sabiendo que los gestos de Maradona no pasan desapercibidos... y precisamente por eso sus ayudantes lo intentaron tapar sin éxito. De hecho, esta coreografía ha acabado siendo más viral aún.