El tenista Arthur Reymond logra clasificarse para los octavos de final a costa de Michael Weindl

Arthur Reymond, francés y cabeza de serie número 5, cumplió los pronósticos al ganar en los dieciseisavos de final del torneo de Oberhaching por 6-3 y 6-2 en una hora y trece minutos al jugador alemán Michael Weindl. Tras este resultado, Reymond estará en los octavos de final del torneo de Oberhaching.

Las estadísticas del partido indican que el francés logró romper el saque 3 veces a su rival, tuvo un 69% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y consiguió ganar el 66% de los puntos al saque. Por lo que respecta al jugador alemán, no logró romper el saque ninguna vez, tuvo un 79% de primer servicio, no cometió ninguna doble falta y consiguió ganar el 58% de los puntos al saque.

Durante los octavos de final, Reymond se verá las caras contra el vencedor del partido en el que se enfrentarán el jugador alemán Christoph Negritu y el alemán Jeremy Schifris.

El torneo tiene lugar en Oberhaching entre los días 16 y 23 de febrero sobre pista dura interior. En el campeonato se presentan un total de 73 tenistas.