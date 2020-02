La ropa deportiva que no puede faltar esta temporada

La moda deportiva sigue hoy en día dos vías muy diferenciadas. Por un lado, las grandes marcas crean los artículos más avanzados tecnológicamente para ofrecer un rendimiento deportivo cada vez mejor, que ayudan a superar marcas y objetivos.

Por otro lado, las prendas y zapatillas de los grandes del deporte como adidas se han convertido en la vanguardia de la moda con diseños que han sabido conectar con los jóvenes y que les han permitido llevar sus propuestas desde las pistas deportivas al trabajo o los estudios y a las ocasiones más señaladas.

Cada vez son más los jóvenes que utilizan ropa deportiva en cualquier momento y se apoyan en elementos como el código promocional adidas para conseguirla a un precio más ajustado.

¿Pero, hacia dónde va la moda deportiva para lo que resta de invierno y la próxima primavera? Dejando de lado las zapatillas que merecen un análisis aparte y tomando como referencia la ropa adidas, estas son algunas de las líneas que se están siguiendo.

Sudaderas

Son las prendas que triunfan ahora mismo tanto para hombre como para mujer. Con o sin capucha, las sudaderas han alcanzado la categoría de must have que no puede faltar en cualquier armario. Los diseños, además, han evolucionado para ofrecer nuevas formas y propuestas más atractivas capaces de quedar bien en cualquier momento.

Las sudaderas cortas, también conocidas como cropped son una de las grandes tendencias adidas

Aún así, la sudadera adidas hombre clásica continúa siendo una de las prendas que más éxito consigue con diseños minimalistas que buscan resaltar la belleza de la prenda a través de muy pocos elementos y con colores básicos y el logo de la firma.

Sin embargo, la sudadera ha pasado a ser también una de las prendas que más usan las mujeres y siguen siendo tendencia este invierno con una gran variedad de estilos y posibilidades. Las sudaderas cropped son las más deseadas a pesar del frío y, probablemente, será también el estilo que más se llevará esta primavera.

Chándals

Los chándals han ido ganando presencia cada vez más y han pasado a ser una de las prendas más utilizadas por jóvenes de todo el mundo. Hoy en día firmas como adidas han convertido este outfit en una de sus combinaciones más deseadas.

En chándals para mujer se pueden encontrar muchas opciones con diferentes looks. adidas

Colecciones como adidas superstar ofrecen lo último en chándals que han cambiado mucho hasta buscar ahora ceñirse al cuerpo y realzar la figura de la persona que lo lleva.

Los chándals son una buena opción para seguir las últimas tendencias y no pasar frío en invierno. adidas

Al contrario que con las sudaderas, en los chándals los diseños han incorporado con el tiempo nuevos elementos y colores para darle una nueva imagen y una renovación constante a una prenda que las modelos y las estrellas de Hollywood han devuelto a la primera línea de la moda.

Chaquetas

Perfectas para combinar con todo tipo de pantalones y crear outfits urbanos muy originales, las chaquetas deportivas quedan bien con cualquier prenda. Las tendencias retro y vintage siguen jugando un papel fundamental en la moda y, especialmente en la deportiva. Al retorno de elementos de los grandes clásicos de los 90 y 80 en las zapatillas se suma también el uso de diseños y colores de estas décadas en prendas como las chaquetas.

Las chaquetas de estilo retro son una de las tendencias más seguidas este invierno. adidas

A la hora de elegir una chaqueta adidas mujer las posibilidades se multiplican con propuestas en las que el logo o las tres barras de la marca son las protagonistas o diseños más arriesgados en los que se opta por estampados o por combinar diferentes elementos.

Tanto si se opta por ropa adidas como por la de otras marcas como Nike o Under Armour, es importante apostar por diseños que combinen el atractivo de las prendas con la comodidad que ha convertido a la moda deportiva en la gran favorita de millones de personas.

Esta temporada la moda deportiva está muy presente a través de actrices, modelos, estrellas del deporte… y es el momento de aprovechar para no quedarse atrás en los estilos que más se llevan y disfrutar de prendas cómodas que ayudan a conseguir una imagen más vital y activa.