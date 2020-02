Luka Doncic vivió como un madridista más la final de Copa del Rey... ¡horas antes su primer All Star!

Muchos jugadores de la NBAestarían nerviosos en las horas previas a jugar su primer All Star, sobretodo cuando no llevas ni dos años en la liga. Eso sería lo normal. Sin embargo, Luka Doncic ya nos ha demostrado en numerosas ocasiones que normal, muy normal, no es.

El esloveno decidió dedicar las horas previas al partido de las estrellas a seguir la final de Copa del Rey que disputaba el Real Madrid ante el Unicaja. En lugar de tomarse un descanso, quiso ver a sus excompañeros en la conquista de su vigésimo octavo título copero.

😍 Por la mañana, final de la #CopaACB

Por la noche, partido All-Star de la NBA

Doncic compartió en pleno partido unas imágenes en su Instagram en las que seguía a su exequipo desde un ordenador. Si ya lo hacía en la semifinal contra el Valencia en plena rueda de prensa, no iba a ser menos parala gran final.

Asímismo, estuvo compartiendo mensajes con sus fans a través de Twitter en el que se le notaba encantado con el juego que estaban llevando a cabo los de Laso, lo que describía como "una clase de baloncesto".