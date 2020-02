Pau Gasol recuerda las primeras horas tras la muerte de Kobe Bryant: "Cuando entré en casa, me eché a llorar"

La amistad entre Pau Gasol y Kobe Bryant trascendió lo puramente deportivo. Tras los años que pasaron juntos en los Lakers, el español y el estadounidense se convirtieron en 'hermanos', y por eso la pérdida del legendario escolta ha afectado profundamente al de Sant Boi.

En una entrevista a Los Angeles Times, Gasol se ha mostrado roto por la pérdida de Bryant. "Iba conduciendo camino a casa, en Barcelona. Venía de ver un partido de baloncesto al norte de Barcelona, y estaba a tres o cuatro minutos de casa cuando mi esposa empezó a recibir mensajes de un amigo diciendo que Kobe Bryant había muerto en un accidente de helicóptero", relata, sobre cómo se enteró de la tragedia.

Pau Gasol shares about what his ‘brother,’ Kobe Bryant, meant to him https://t.co/brEEtfcD4xpic.twitter.com/fD9JkqUnao — Los Angeles Times (@latimes) February 13, 2020

"No entendía lo que me estaba diciendo. (...) Me dijo que mi cara se quedó totalmente blanca. Seguí conduciendo en silencio los siguientes minutos, y escuchaba sus palabras mientras las intentaba entender en mi cabeza. Cuando entré en casa, me eché a llorar", confiesa un Gasol con la voz rota.

"No podía encontrar las palabras. No pude hablar con nadie en unos días, sólo con Robert (Pelinka, General Manager de Los Angeles Lakers). Hallé fuerzas para hablar con él y saber qué estaba pasando. Qué tal estaban allí, cómo estaba Vanessa y las niñas. Básicamente no salí de casa, sólo para hacerme pruebas en el pie que ya tenía previstas. Iba al hospital y volvía a casa. La siguiente vez que salí de mi casa fue para ir al aeropuerto y venir aquí (a Los Angeles), porque me sentía mal por estar lejos de aquí", admite.

Gasol ha viajado a la ciudad donde vivió en su época más dorada en la NBA para estar al lado de Vanessa Bryant, la viuda de Kobe, y sus hijas, para mostrarles su apoyo. "Necesitaba estar aquí cerca de su familia, estar disponible. No puedo llegar a entender lo que están pasando. Su pérdida es brutal. No sabía cómo expresar cómo me sentía. Cuando pude juntar unas palabras, se las envié en un mensaje y me contestó realmente rápido, me sorprendió mucho y me sentí muy agradecido. Le dije que estábamos aquí, para que supiera que si necesitaba algo, aquí estaríamos. No sólo ahora: estaremos para ellos para siempre", promete Gasol.

La relación entre Kobe y Pau fue de familia. Por eso está roto por el dolor. "Era como mi hermano mayor, muchas veces. Siempre podía pedirle consejos, pensamientos y siempre me daba su opinión sincera", rememora.