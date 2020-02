Así sería el All Star de la NBA en LaLiga de fútbol: partido de estrellas y de novatos, concurso de faltas...

El All Star de la NBA es uno de los fines de semana más esperados en Estados Unidos y en el mundo del baloncesto en general. Los mejores baloncestistas se juntan desde este viernes en Chicago para la edición 2020 para darle al público uno de los mejores espectáculos del mundo en un formato muy dinámico y entretenido.

Este formato, que además este año cuenta con novedades para homenajear a Kobe Bryant, es ejemplo para muchas competiciones, de baloncesto o no. Así, tirando de imaginación, ¿cómo sería un fin de semana All Star si fuese organizado por LaLiga de fútbol?

Partido de Novatos

Este es un partido para darle la 'bienvenida' a los más novatos a la liga. En la NBA, los recién llegados suelen ser jugadores más jóvenes que antes han pasado por el draft, y se enfrentan en un partido de los estadounidenses contra el mundo. En nuestro formato de All Star de LaLiga, se usaría el criterio clásico: primer año contra segundo. De esa manera, habría grandes jugadores contrastados y promesas enfrentandose entre sí, por lo que nuestros equipos de esta temporada podrían quedar del siguiente modo:

Primer año : Areola*; Trippier, Diego Carlos, Felipe, Mendy; De Jong, Odegaard, Fekir; Ocampos, Hazard e Isak

: Areola*; Trippier, Diego Carlos, Felipe, Mendy; De Jong, Odegaard, Fekir; Ocampos, Hazard e Isak Segundo año: Vaclik; Arias, Diakhaby, Gnagnon, Emerson; Carvalho, Arthur, Arturo Vidal; Vinícius, Lemar y Braithwaite *Los futbolistas con asterisco estuvieron en LaLiga pero vuelven tras un periplo fuera *Los futbolistas con asterisco estuvieron en LaLiga pero vuelven tras un periplo fuera

Concurso de faltas

Al igual que en la NBA se disputa el concurso de triples, en este All Star de LaLiga, hay concurso de faltas, que no se queda corto en espectacularidad. Cada zona que ronde el área con una puntuación distinta según la dificultad. Asímismo, cada jugador podría aumentar su tanteo sumando efectivos a la barrera: cuanto más grande la barrera, más puntos. Lanzadores especializados, no faltan en nuestra liga. Imagínense un pique entre jugadores de la talla de Messi, Parejo, Odegaard, Canales, Cazorla, Hazard u Óscar Rodríguez. Puro espectáculo.

Partido de las Estrellas

El partido más esperado del All Star lo protagonizarán los mejores jugadores de LaLiga. España se dividiría en dos conferencias, norte y sur, con la Comunidad de Madrid formando parte de la última. De esa manera, se compondrían dos equipos con las mejores estrellas y los jugadores que en mejor forma han estado durante la temporada. En este caso, no tendremos en cuenta las lesiones de los futbolistas. De esa manera, los dos equipos podrían quedar así: