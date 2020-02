Guardiola: "Si no elimino al Madrid, el dueño del City me puede despedir"

El Manchester City tiene apuntado en rojo la eliminatoria de octavos de final de Champions League contra el Real Madrid. Uno de los duelos más esperados en Europa tiene importancia no sólo por lo que supone, sino en concreto para el futuro del entrenador del conjunto inglés, Pep Guardiola.

El técnico español no está atravesando su mejor etapa en el equipo citizen, dado que tienen al Liverpool a 22 puntos en la Premier League, una distancia prácticamente imposible de recortar. Así, las opciones de acabar bien la temporada pasan por brillar en la Champions, para lo que necesitan eliminar antes al trece veces campeón de Europa.

Guardiola es muy consciente de que se la juega. "Si no gano al Madrid, si no los elimino, el dueño puede venir y decir: 'no eres lo suficientemente bueno, te voy a despedir'", admite en declaraciones a 'Sky Sports'.

"Es algo que ocurre a menudo y podría pasarme a mí. También podría venir y decirme: 'no lo hemos hecho bien, ¿en qué podemos mejorar?'. Es lo que han hecho desde que llegué, intentar mejorar", afirma un Guardiola, que también apunta a la presión que sufre. "La gente cree que si eres Guardiola o Klopp tienes que ganarlo todo cada año y eso es imposible. Parece que si no ganas la Champions cada año es un desastre, y no es así. Si no, los cien años de historia del City serían un desastre, y no es verdad. Soy un buen entrenador, pero no el mejor. Dame otro equipo que no sea el City y no ganaré", sentenció.