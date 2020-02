Neymar, seria duda para la Champions, pero disponible para el carnaval de Rio y el cumpleaños de su hermana

Thomas Tuchel, entrenador del PSG, admitió después del partido contra el Dijon que ganó su equipo por 1-6 que tiene serias dudas de que pueda contar con Neymar en el vital compromiso de Champions League contra el Borussia Dortmund.

"No puedo confirmar al 100% que pueda jugar el partido de la próxima semana", aseguró el técnico alemán ante los medios. El brasileño se lesionó el pasado 1 de febrero contra el Montpellier y aún no está claro que pueda recuperarse, si bien los que sigan la trayectoria de Neymar no deberían sorprenderse.

Desde hace seis años, el brasileño por estas fechas ha tenido o bien problemas físicos o una oportuna sanción, por lo que ni el Barcelona ni el PSG han podido contar con él en momentos vitales de la temporada, con los octavos de Champions como gran reto.

Lo que no está tan claro es que Neymar vaya estar metido en casa. El carnaval de Rio de Janeiro se celebra entre el 21 y el 26 de febrero, sólo tres días después del partido que deben disputar los parisinos con el PSG. Salvo sorpresa, 'Ney' estará de baja esos días, ya que después de casi un mes sin entrenarse no estará en condiciones de jugar, por lo que, como los años anteriores, podrá hacer una oportuna visita a su país para disfrutar de los bailes y la samba para los que no le afecta su lesión.

Lo que está menos claro es qué puede argumentar para acudir al cumpleaños de su hermana Raffaella. El día 11 de marzo, la joven cumplirá 24 años y como siempre invitará al futbolista a la fiesta, que ya es uno de los grandes eventos sociales de la 'jet set' brasileña. Salvo sorpresa, la 'influencer' celebrará su onomástica en su Sao Paulo natal, este año con más motivo dado que mantiene una relación sentimental con Gabriel Barbosa, futbolista del Flamengo.