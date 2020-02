Vanessa Bryant: "¿Por qué debería levantarme cada día si mi hija no puede? Estoy enfadada, tenía mucho por vivir"

La mujer de Kobe Bryant, Vanessa, ha vuelto a publicar en su cuenta de Instagram recordando a su marido y su hija de 13 años, Gigi, fallecidos en accidente de helicóptero el pasado 26 de enero.

La viuda del legendario exjugador asegura rota de dolor que no es capaz de procesar las dos muertes a la vez: "Mi cerebro se niega a aceptar que tanto Kobe como Gigi no están. No puedo con las dos a la vez. Es como que intento aceptar que Kobe no está pero mi cuerpo rehusa aceptar que mi Gigi no volverá nunca a mí", escribe Vanessa.

"Siento que esto es incorrecto. ¿Por qué debería ser capaz de levantarme cada día si mi pequeña no tiene esa oportunidad? Me enfada. Tenía mucha vida por delante", continúa la mujer.

Sin embargo, y pese a los terribles momentos, tiene tres hijas más que cuentan con ella y por las que ha de ser fuerte: "Entonces me doy cuenta de que tengo que ser fuerte y estar para mis tres hijas. Duele no estar con Kobe y Gigi pero estoy agradecida por estar con Natalia, Bianka y Capri".

"Sé que lo que siento es normal, es parte del proceso de duelo. Sólo quería compartirlo por si alguien por aquí está atravesando la misma situación", añade Vanessa, que culmina su escrito pidiendo que por favor continúen rezando por todas las víctimas del accidente.

El funeral público por Kobe Bryant se celebrará el próximo 24 de febrero en el Staples Center, a las 10 de la mañana hora de Los Ángeles.