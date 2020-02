Kobe Bryant, muy presente en la ceremonia de los Oscar 2020

Kobe Bryant hizo historia en los Oscar de 2017, cuando el cortometraje 'Dear Basketball' sobre su etapa en la NBA le permitía convertirse en el primer jugador de baloncesto en conquistar la estatuilla más importante del cine. Por eso, su muerte también afectó al mundo del celuloide y abrió el 'In memoriam' de la gala de los Oscar 2020.

Con la interpretacióin de Billie Eilish del 'Yesterday' de los Beatles, la imagen de Bryant recogiendo su Oscar encabezó una de las frases motivadoras con las que el legendario escolta de Los Angeles Lakers inspiró a todo el mundo. "La vida es muy corta para venirse abajo y perder el coraje. Hay que seguir moviéndose. Hay que seguir adelante", se leía en el texto junto al sonriente exjugador de baloncesto y, en ese momento, productor.

No fue el único homenaje que recibió Bryant en la gran fiesta del cine, ni mucho menos. Posiblemente la imagen más impactante la protagonizó el director Spike Lee, gran aficionado al baloncesto. El realizador de 'Fiebre salvaje' entre otras muchas películas apareció en la gala con una vistosa chaqueta morada y dorada con los números 2 y 4 en las solapas, formando el dorsal '24' que llevó la estrella de los Lakers en buena parte de su carrera.

Lee, no obstante, no es fan del conjunto angelino, sino que su gran pasión es New York Knicks, equipo al que anima siempre que puede en el Madison Square Garden.