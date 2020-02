Herrerín estalla y se enfrenta a unos jóvenes que le insultaban en la calle

El portero del AthleticIago Herrerín saltó a los titulares por la difusión de un vídeo en el que se le ve enfrentarse a unos hinchas bilbaínos que le insultaban en plena calle. No es la primera vez que el guardameta pide respeto por los continuos mensajes desagradables que escucha y recibe, pero en el último incidente no pudo contenerse.

Todo ocurrió tras el partido de Copa del Rey en el que el Athletic eliminó al FC Barcelona, cuando el futbolista iba a pedir un taxi "para irme a mi casa tranquilamente", afirmó en sus redes sociales.

🥋 @iagoherrerin13, harto de los insultos, se enfrenta a unos chavales que le estaban increpando en Bilbao. pic.twitter.com/DZyn79uLM6 — Tiempo de Juego (@tjcope) February 8, 2020

Herrerín tiró de ironía al recordar el incidente: "No hay cosa más bonita que estar escuchando insultos, menosprecios, etc... Como tú comprenderás, aguanto mucho y reventé. Quizás no tenía que hacer caso lógicamente pero es día sí y día también lo de los insultos".

Por último volvió a pedir respeto y comprensión, asegurando que "hay que pensar un poco en todo", ya que "con respeto se va a todos los sitios y yo no falté al respeto a nadie. Es duro que gente que no te conoce te insulte todo el día”.