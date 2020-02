Ighalo no viaja a España con el Manchester United por culpa del coronavirus

Odion Ighalo se pierde el stage que el Manchester United va a realizar en Marbella esta semana por culpa del coronavirus. El jugador, que fichó por el club inglés en este reciente mercado de invierno, proviene del Shanghai Shenhua de la Superliga China, por lo que hay una serie de precauciones que se han de tomar debido a la crisis del virus que afecta a miles de personas en el país asiático.

Según explican medios ingleses, la principal preocupación es que, aunque pueda venir a España ya que no presenta ningún tipo de síntomas, después no pueda volver a entrar en Reino Unido al haber estado en China hace menos de dos semanas.

Ighalo se quedará entrenando en solitario, según anunció el entrenador, Solskjaer, que lamenta que no pueda viajar para empezar a conocer mejor a sus compañeros. "Hay un riesgo de que no pueda volver a entrar en Reino Unido y no queremos correrlo", explicó en la televisión del Manchester United.

Se trata de "medidas preventivas" tal y como las definió la propia entidad, que disputará su próximo encuentro el próximo 17 de febrero ante el Chelsea en Stanford Bridge.