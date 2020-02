"Bale se fue en el minuto 82 porque quería llegar a su casa sin tráfico", justifica su representante

Gareth Bale protagoniza estos días otro momento de misterio en el Real Madrid: no juega pese a que su estado de forma parece ser correcto y nadie sabe qué le pasa. El jugador galés no se viste de corto desde la eliminatoria de Copa ante Unionistas y el pasado jueves, en la eliminatoria de cuartos en la que los madridistas cayeron ante la Real, volvió a ser protagonista por razones extradeportivas.

Bale abandonó el Bernabéu en el minuto 82 de partido, con su equipo luchando por una remontada que rozó aunque no consiguió. El diario As, que le 'cazó' cuando se marchaba de las dependencias blancas, ha querido aclarar este asunto con el representante del jugador, Jonathan Barnett, que ha justificado al galés:

"¿Qué problema hay? Quería llegar a su casa sin tráfico. No se le puede matar por eso. El equipo perdió y él estaba muy enfadado", explica Barnett, en una respuesta que no gustará a muchos madridistas.

El representante del jugador galés asegura que Bale "ama Madrid", pese a que siempre se ha especulado con que no se encuentra cómodo en la capital: "Él ama el Real Madrid, sin importar lo que se diga de él. Se escribe mucha basura sobre Gareth. Ama Madrid, la ciudad y la vida que tiene aquí", insiste.

Además, recalca que el galés sí que habla español pese a lo que se suele creer, ya que nunca ha concedido una entrevista en este idioma: "Cómo que no habla español. ¡Sí que habla español! Los que dicen eso no le conocen, quedan como completos idiotas hablando sobre alguien a quien no conocen", asegura Barnett, que quiere dejar claro que no hay "ningún problema entre Zidane y Gareth".