Marc Márquez, tras los test de Sepang: "Me encuentro peor de lo que esperaba"

La pretemporada de MotoGP ya está en marcha y en estos días se celebran los test de Sepang, en Malasia. Hasta allí se ha desplazado el piloto de Honda y campeón del mundo, Marc Márquez, para probarse apenas tres meses después de operarse del hombro.

Tras las primeras vueltas, el de Cervera no se ha encontrado del todo cómodo: "Es muy importante volver a subirme a la moto y estoy feliz de empezar de nuevo, pero desafortunadamente me encuentro peor de lo que me esperaba", dijo.

Sin embargo, y pese a firmar el duodécimo mejor tiempo, Márquez es optimista: "El plan sigue siendo el mismo: completar 35 vueltas hoy, 45 mañana y el último día veremos. Lo más importante es que el hombro se ha mantenido estable y por la tarde el dolor no ha empeorado. Tenemos que ir paso a paso y ser pacientes", explicó.

La temporada arranca en Catar el próximo 8 de marzo y Márquez comenzará la defensa del título con nuevo compañero, su hermano Álex.