Dugarry, ex del Barça, carga duramente contra el club: "Son unos payasos"

El exfutbolista francés del Barcelona, Cristophe Dugarry, ha cargado duramente contra su antiguo equipo, y concretamente contra la directiva del club, presidida por Josep María Bartomeu, por las polémicas y cuestionables decisiones que han tomado los responsables del club en los últimos tiempos.

En su programa en RMC, 'Team Duga', el exjugador criticaba al club en el que militó diciendo que "son unos payasos". "Todo lo hace al revés. Tengo la impresión de que no tienen proyecto", confesaba el francés. De hecho, quiso poner énfasis en los continuos ridículos que hacen mercado tras mercado, en los que siempre "hay un problema con el club".

Siguiendo con su inoperancia para los fichajes, dirigió sus críticas al dinero invertido tras la salida de dos de los buques insignias del mejor Barça, Xavi e Iniesta. "Trabajan el doble e, incluso, el triple. Y desde la marcha de ambos, han gastado mucho dinero, pero no han sabido encontrar ni el juego ni la calidad", opinaba.

Dugarry señalaba también que han conseguido que un club de las dimensiones del Barça no esté a la altura de su nombre. "El Barcelona tiene muchos problemas y lo peor es que tiene una mala imagen. En un club de esta categoría hay demasiadas personas que no tiene la elegancia y la clase que debería haber. Realmente es un club que no tiene clase", insistió.