Marcelo: "Hemos reaccionado un poco tarde"

Marcelo fue el encargado de hablar a pie de campo inmediatamente después de la eliminación del Real Madrid en Copa del Rey a manos de la Real Sociedad.

Un partido que terminó 3-4 con unos minutos finales de infarto en los que el conjunto blanco rozó la machada: "Hemos reaccionado un poco tarde. En la primera parte hemos tenido el balón, pero no hemos sido capaces de marcar", dijo el lateral. "Es una pena pero tenemos dos competiciones gigantes por delante", se consoló Marcelo.

El Real Madrid venía de una buena racha defensiva, logrando la portería a cero, pero tras el error de Areola que abrió la lata txuri urdin, vinieron tres goles más: "Todos los partidos son diferentes... No queremos encajar goles nunca pero eso es imposible. Remontar cuatro goles en casa es muy difícil", analizó.

En cuanto a las grandes ausencias, como la de Bale, Marcelo no quiso otorgarles importancia en el resultado final de la eliminatoria: "No hemos echado de menos a nadie, tenemos una plantilla muy amplia. El Real Madrid es así, tenemos que ganar siempre pero no se puede".