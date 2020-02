La Fórmula 1 aclara la suspensión del GP de China: aún no hay nada decidido

El GP de China no ha sido cancelado... todavía. Pese a la suspensión de todos los eventos deportivos por el virus de la que informaba la Federación de Deportes de Shanghai, laFórmula 1 apurará al máximo para poder disputar una de las carreras más aclamadas por el público local. Por lo menos, eso es lo que ha defendido Ross Brawn, el director deportivo de la F1.

Brawn afirma que todavía no hay una decisión definitiva con respecto al Gran Premio pero dejó entrever que, de continuar así la situación con el coronavirus, no tendrán más remedio que echarlo para atrás. Sin embargo, la idea principal que tienen desde la dirección es la de postergarlo. "Creo que si hay una posibilidad de que no se celebre en abril, se pospondrá", aseguraba.

De la misma manera, descartó la opción de intercambiar las fechas con otro gran premio, como se rumoreaba que se haría con el de Rusia y que la organización rechazó. "Probablemente no haríamos eso. Simplemente trataremos de encontrar una ventana para celebrar la carrera hacia fin de año", admitió.

Brawn pide paciencia para todos los involucrados, principalmente por la decisión final que tomen las autoridades chinas después de la cancelación de todos los eventos en marzo, "una situación trágica y muy difícil".

Por un mero tema de plazos, la F1 tendrá que resolver la situación en unas dos semanas para poder programar correctamente los transportes de materiales necesarios para la organización, así como las personas que vayan a montar la carrera en sí. "Ese es un gran desafío, es una etapa crítica. Y sucederá dentro de dos o tres semanas", sentenciaba Brawn.

Difícil reubicación en el calendario

El director deportivo no quiere desperdiciar la opción de involucrar al mercado chino, al que ha descrito como "entusiasta y en crecimiento" en la temporada de F1. Eso sí, reubicar la carrera en el calendario no será nada fácil. De hecho, la temporada 2020 será la que más GPs tenga en la historia.

En los doce fines de semana que hay entre septiembre y noviembre, ya hay ocho carreras asignadas con varios cambios de continentes, por lo que encajarla en ese periodo de tiempo es imposible. De esa manera, la opción más viable para reprogramar el GP es a final de año, ya en diciembre, pero esta opción es la que menos gusta a las escuderías que ya han crticado lo extensa que es esta nueva temporada.