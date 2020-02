Saúl Craviotto: "En cualquier ámbito de la vida no hay mayor secreto que 'currar'"

Saúl Craviotto (Lleida, 3 de noviembre de 1984) afronta la recta final hacia Tokio 2020, los que serán sus cuartos Juegos Olímpicos. En ellos será el abanderado del equipo español, lo que aún no es oficial pero le hace "muchísima ilusión y sería maravilloso". También puede agrandar su leyenda, pues tendrá a tiro el récord de cinco medallas olímpicas de David Cal. No obstante, lo único que tiene en mente ahora mismo es superar el selectivo que puede darle las dos plazas que busca para Tokio 2020 (un asiento en el K4 500 metros y un puesto en el K1 200), "un mal trago" porque se juega sus opciones olímpicas a una carta y en mitad de la preparación para la cita nipona.

Si le pregunto por Tokio 2020...

Está en un segundo plano (ríe), tenemos el selectivo a finales de marzo... a ver si va todo bien y pasamos este proceso, este mal trago que tenemos en dos meses, y a ver si después nos podemos centrar ya en Tokio.

Pero aún tendrá que esperar para saber la configuración final de las plazas olímpicas.

Eso es. Está el selectivo, luego tenemos una Copa del Mundo en la República Checa y hasta mayo no se va a saber nada. Es un poco de locos pero hay que seguir peleando.

¿Siente tensión por la situación?

Se le puede llamar una fase de tensión, por llamarlo de una forma suave.

Los últimos preolímpicos no le han ido mal...

...Y esperemos que ahora también vaya bien, que todo vaya como tiene que ir y que este selectivo puesto aquí en medio no nos afecte en absoluto, para que podamos trabajar tranquilos de cara a Tokio, que es el objetivo de estos cuatro años.

Hace cuatro años se alertó a los deportistas por el Zika en Rio 2016... y ahora sale el coronavirus. ¿Le preocupa?

No pienso mucho en ello, pero leo en las noticias que se empieza a hablar sobre el posible alcance a los Juegos Olímpicos... y empieza a asustar. Como haya que retrasar los Juegos al año que viene o lo que sea me da algo (bromea). Esperemos que se controle, salga la vacuna y que no vaya a más.

De momento, está centrado en lo suyo, que bastante tiene.

Tengo los días comprimidos. Todos son bastante parecidos porque tenemos dos sesiones de agua por la mañana (3-4 horas) y después de comer y descansar hacemos gimnasio, carrera a pie o bicicleta... vamos variando. Luego llego a casa, y paso el tiempo con las niñas. Días comprimidos a tope, pero viviendo una etapa muy bonita.

¿Qué me dice del entrenamiento invisible?

El deporte no es solo entrenamiento en el agua o el gimnasio. Cuando llegas a casa tienes que descansar y alimentarte bien. Los tres pilares esenciales del deporte son el entrenamiento, el descanso y la alimentación.... si descuidas uno de ellos es muy difícil mantenerte en la élite.

¿La alimentación es lo que menos le cuesta cuidar?

En ese aspecto lo tengo chupado en mi casa porque mi mujer me está ayudando muchísimo. Es nutricionista en la rama de nutrición deportiva y me aconseja, me ayuda y me dice qué tengo que tomar antes, durante o después del entrenamiento... Tener ese pilar dentro de tu casa te facilita la tarea y he notado mejoría gracias a este apoyo.

Cambió de registro para triunfar en MasterChef y sus cocinados se compararon con competiciones por su forma de afrontarlas.

Siempre he intentado aplicar lo que me ha enseñado el deporte y los valores del deporte, incluso en la cocina. En Masterchef era muy metódico, muy constante... iba a un restaurante a trabajar todos los días que al final es como ir a entrenar todos los días, para lograr un objetivo. Al final es lo mismo: márcate un objetivo, traza un plan, trabaja, trabaja, trabaja y lo conseguirás. Eso me lo ha enseñado el deporte y se puede aplicar a todo: a la cocina, al trabajo o a un chaval que está estudiando una oposición. En cualquier ámbito de la vida no hay mayor secreto que 'currar'.

¿La fortaleza mental influye tanto como la física?

Al final, genios hay tres o cuatro. Por eso en la vida es fundamental aprender a tolerar la frustración, porque es normal que no te salgan las cosas a la primera, y ser constante, porque cuando las cosas no te salen no debes tirar la toalla, debes trabajar hasta que te salen. Hay que ser cabezón.

¿Cuál cree que es la receta del éxito?

El sacrificio y la actitud son los dos ingredientes básicos. Para alcanzar tus objetivos debes trazar el plan, ser inteligente y pensar... pero también debes añadir mucho sacrificio y mucha actitud.