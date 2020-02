La tenista Leonie Kung pasa a la siguiente fase del torneo de Nonthaburi tras vencer en los dieciseisavos de final

La tenista suiza Leonie Kung, número 298 de la WTA, cumplió los pronósticos al ganar en los dieciseisavos de final del torneo de Nonthaburi en una hora y tres minutos por 6-2 y 6-2 a la sudafricana Chanel Simmonds, número 343 de la WTA. Tras este resultado, la ganadora estará en los octavos de final del torneo de Nonthaburi.

Las estadísticas del partido indican que Kung logró romper el saque 4 veces a su oponente, obtuvo un 73% de primer servicio, no cometió ninguna doble falta, consiguiendo ganar el 76% de los puntos al saque. En cuanto a Simmonds, no consiguió quebrar el saque ninguna vez, tuvo un 56% de primer servicio, no cometió ninguna doble falta y logró ganar el 49% de los puntos al saque.

En los octavos de final Kung jugará contra la ganadora del partido entre la tenista serbia Natalija Kostic y la jugadora italiana Lucrezia Stefanini.

El torneo tiene lugar en Nonthaburi entre el 2 y el 9 de febrero sobre pista dura al aire libre. Durante esta competición se presentan un total de 70 tenistas.