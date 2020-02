La tenista Nicoleta Dascalu, clasificada para los octavos de final del torneo de Nonthaburi

Nicoleta Dascalu, rumana, número 274 de la WTA, cumplió los pronósticos al vencer en los dieciseisavos de final del torneo de Nonthaburi por 6-1 y 6-2 en cincuenta y cuatro minutos a la tailandesa Nudnida Luangnam, número 348 de la WTA. Con este resultado, seguiremos viendo a la vencedora del partido en los octavos de final del torneo de Nonthaburi.

Los datos recogidos acerca del partido muestran que Dascalu consiguió romper el saque a su oponente 5 veces, obtuvo un 61% de primer servicio, no cometió ninguna doble falta, consiguiendo ganar el 85% de los puntos al saque. En cuanto a la tailandesa, no consiguió quebrar el saque ninguna vez, logró un 81% de efectividad, no hizo ninguna doble falta y ganó el 47% de los puntos al saque.

El torneo ITF Thailand 02A se lleva a cabo sobre pista dura al aire libre y durante el transcurso del mismo se ven las caras un total de 67 jugadoras. Asimismo, se desarrolla entre los días 2 y 9 de febrero en Nonthaburi.