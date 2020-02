Middelkoop y Demoliner estarán en los cuartos de final del torneo ATP 250 de Córdoba

El jugador neerlandés Matwe Middelkoop, número 59 de la ATP y el brasileño Marcelo Demoliner, número 58 de la ATP cumplieron las previsiones al ganar en los octavos de final del torneo ATP 250 de Córdoba en cuarenta y cuatro minutos por 6-1 y 6-1 a los jugadores argentinos Pedro Cachín y Juan Pablo Ficovich, número 372 de la ATP y, número 821 de la ATP respectivamente. Con este resultado, seguiremos viendo a los ganadores de este partido durante los cuartos de final del torneo ATP 250 de Córdoba.

En el transcurso del partido los vencedores lograron romper el saque a sus rivales 5 veces, mientras que la pareja derrotada, por su parte, no logró quebrar el saque a sus contrincantes. Además, Middelkoop y Demoliner tuvieron un 81% de efectividad en el primer servicio y consiguieron el 76% de los puntos al saque, mientras que los datos de sus oponentes son de un 78% de efectividad y 46% de puntos obtenidos al saque. Finalmente, en lo que se refiere a las faltas, los jugadores vencedores no cometieron ninguna doble falta y los jugadores de la pareja derrotada no hicieron ninguna doble falta.

En los cuartos de final Middelkoop y Demoliner se verán las caras con los italianos Federico Gaio y Pedro Martínez Portero hoy miércoles a partir de las 21:00 hora española.

En el torneo de Córdoba (ATP Córdoba) participan un total de 16 parejas. Asimismo, tiene lugar entre el 3 y el 9 de febrero sobre tierra batida exterior.