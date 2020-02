El tenista Aleksei Khomich consigue la plaza para la siguiente fase tras ganar en la ronda previa de calificación

El bielorruso Aleksei Khomich, número 1280 de la ATP, cumplió las previsiones al vencer en la ronda previa de calificación del torneo de Sharm El Sheikh por 6-1 y 6-4 al tenista indio Sahil Gaware, número 1662 de la ATP. Con este resultado, veremos al jugador en la siguiente fase del torneo de Sharm El Sheikh.

Las estadísticas acerca del partido muestran que Khomich consiguió romper 3 veces el saque a su adversario, tuvo un 79% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y consiguió el 71% de los puntos al saque. En cuanto al tenista indio, no logró romper el saque ninguna vez, logró un 82% de efectividad, no hizo ninguna doble falta y ganó el 57% de los puntos al saque.

En el torneo de Sharm El Sheikh (ITF Egypt F4) se lleva a cabo una fase de calificación previa que los jugadores de tenis con menos ránking tienen que superar para participar en el torneo oficial. Durante esta fase en concreto, se enfrentan un total de 58 tenistas. Además, se lleva a cabo entre el 2 y el 9 de febrero sobre pista dura al aire libre.