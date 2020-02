Namigata y You logran clasificarse para los cuartos de final a costa de Piwbangruk y Teerachodjiranon

La tenista japonesa Junri Namigata, número 153 de la WTA y la jugadora china Xiaodi You, número 218 de la WTA cumplieron los pronósticos al vencer en los octavos de final del torneo de Nonthaburi en cincuenta y cinco minutos por 6-0 y 6-2 a las tailandesas Natthapat Piwbangruk y Natcharee Teerachodjiranon, número 1367 de la WTA y, número 1419 de la WTA respectivamente. Tras este resultado, podremos seguir viendo a las vencedoras del partido en la siguiente fase del torneo de Nonthaburi, los cuartos de final.

Los datos del partido reflejan que Namigata y You, las vencedoras, lograron quebrar 5 veces el saque a sus contrincantes, mientras que la pareja perdedora, en cambio, no logró quebrar el saque a sus rivales. Asimismo, Namigata y You tuvieron un 69% de primer servicio, consiguiendo ganar el 67% de los puntos al saque, mientras que sus adversarias tuvieron un 69% de primer servicio, consiguiendo ganar el 37% de los puntos al saque. Finalmente, en lo que se refiere a las faltas, las jugadoras vencedoras cometieron una doble falta y las jugadoras eliminadas hicieron 4 dobles faltas.

La celebración del torneo de Nonthaburi (ITF Thailand 02A) se produce entre el 4 y el 8 de febrero sobre pista dura exterior. En esta competición participan un total de 8 parejas.