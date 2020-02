Guti estalla contra sus jugadores: "Parece que no quieren ascender"

José María Gutiérrez 'Guti', entrenador del Almería, se mostró tremendamente molesto con sus jugadores tras el empate (1-1) cosechado contra el Numancia en el campo de los Pajaritos. El técnico llegó a poner en duda el compromiso de sus pupilos, al asegurar que "parece que no viene aquí a ascender".

Guti dejó claro que "no me voy contento" y matizó que "no por el punto, si no por el juego de mis jugadores. El Numancia ha sido muy superior y nos ha regalado el punto. Hemos sido un equipo que parece que no quiere ascender y que no quiere ganar. Hemos sufrido en todo".

El entrenador no se fue por las ramas y reconoció que "tendríamos que estar aquí toda la noche para poder explicar" qué es lo que faltó a sus jugadores y destacó que vio "un equipo que no tiene el balón, que no quiere el balón, que no gana los duelos, que no gana las segundas jugadas, que regala muchas cosas... Nos ha faltado todo".