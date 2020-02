La advertencia de Van der Vaart a Joao Félix: "Está en el club equivocado con el entrenador equivocado"

Aún no se ha cumplido las expectativas generadas por el fichaje de Joao Félix por el Atlético de Madrid, que puso más de 120 millones para fichar a la perla portuguesa. El atacante no termina de explotar pero se trata de su primera temporada en España, lo que invita a tener paciencia. No obstante, hay quien no lo ve así, como Rafael van der Vaart, quien fue tajante al referirse a la situación de Joao Félix.

El mediapunta rojiblanco suma cuatro goles en 24 partidos, algo que ha sido suficiente para que Van der Vaart le advierta que "es un gran jugador, pero está en el club equivocado y con el entrenador equivocado", afirmó a Ziggo Sport..

El exjugador de Ajax y Real Madrid explica que "cuando el Atlético lo fichó el pasado verano me di cuenta de que el club estaba cambiando su filosofía y que ahora comenzaría a jugar al fútbol, pero no fue el caso".

Van der Vaart considera que "Joao necesita de otro estilo para destacar, necesita tener la pelota para marcar el ritmo de juego, y los equipos de Simeone no tienen la posesión como señal de identidad".

El holandés destaca que el hecho de ser el jugador más caro de la historia del Atlético no debería estar lastrando a Joao Félix, ya que "la cantidad pagada no nos influye mientras jugamos" porque "intentamos abstraernos de todo eso tanto como sea posible", aunque reconoce que "por supuesto sabemos la inversión que ha hecho el club y tratamos de devolverlo con esfuerzo".