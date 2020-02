Bartomeu se 'olvida' de Urdangarin al recordar a las leyendas del Barcelona

La emotiva comparecencia de Víctor Tomás, una de las leyendas del balonmano español y del FC Barcelona que se ve obligado a colgar las botas por un problema cardíaco, tuvo una curiosa anécdota en la intervención del presidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu, quien se 'olvidó' de Iñaki Urdangarín al citar a las leyendas de su sección de balonmano.

El capitán del Barça de este deporte anunció su retirada junto al dirigente azulgrana, quien reveló que la camiseta de Víctor Tomás se colgará en el Palau Blaugrana junto a las de otras leyendas del balonmano culé.

La anécdota estuvo en que Bartomeu nombró a Óscar Grau, Xavi O'Callaghan, David Barrufet, Enric Masip y Joan Sagalés. Este último casi se le olvida pero lo citó más tarde.

No obstante, no hizo mención alguna a Urdangarin y las redes sociales comenzaron a comentar que el olvido de Bartomeu sobre el ex Duque de Palma no fue por accidente sino intencionado.