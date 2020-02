Víctor Tomàs anuncia su retirada a final de temporada por un problema cardíaco

"Se me ha detectado un problema cardíaco que se agrava año tras año por la práctica deportiva profesional. En caso de pedir a mi corazón el nivel de exigencia en entrenamientos y partidos, puede ser un problema para mi salud", explicó en rueda de prensa.

Ello podría afectar a su vida, al no poder llevarla a cabo de forma normal. "No podría ni jugar con mis hijos. Por este motivo, únicamente por este motivo, me veo obligado a anunciar que me retiraré a final de temporada", argumentó.

Tras conocer dichos problemas en verano de 2018, el cuerpo médico del club blaugrana le comunicó a principios de esta temporada que el bloqueo en el corazón iba a más y que debía poner fin a su carrera deportiva. Una opción que tomó hace pocos meses y que sus compañeros de equipo conocieron el pasado viernes.

"No es lo que había imaginado, pero hay que afrontar las cosas como vienen. Quiero llevar una vida absolutamente normal en el futuro y si quiero hacerlo no puedo tomar otra decisión que la de dejar el balonmano profesional", lamentó el capitán blaugrana, que el 15 de febrero cumplirá 35 años.

Tomàs desveló que tenía una oferta y prácticamente un acuerdo con el club para ampliar su contrato, y desveló que su deseo era el de continuar siendo miembro del equipo entrenado por Xavi Pascual, presente en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper junto al resto de sus compañeros, su extécnico Valero Rivera o jugadores de otros equipos del club, como Aitor Egurrola o Pierre Oriola.

"Había un acuerdo para la renovación y mi deseo era continuar jugando y dando todo al club de mi vida mientras sintiera que podía seguir aportando cosas positivas al equipo. Los últimos 23 años de mi vida han sido un sueño, he disfrutado muchísimo y lo he dado todo defendiendo los colores del Barça", se sinceró.

Y, en los meses que le quedan de jugador profesional, luchará por ampliar su palmarés de 67 títulos. "No dudéis compañeros ni un momento de que voy a seguir dejándome la piel para que juntos podamos conseguir los grandes objetivos que tenemos esta temporada. No sé competir si no es al máximo", se sinceró.

Además, se ve con el "privilegio" de ser el capitán de un equipo del que fueron capitanes en su día David Barrufet u Òscar Grau, ambos presentes en la sala y predecesores de Víctor Tomàs en cuanto a tener su camiseta colgada en el Palau Blaugrana, algo que confirmó el presidente del club, Josep Maria Bartomeu.

El máximo dirigente anunció esa retirada del dorsal '8' en lo más alto del actual Palau y en el nuevo Palau que se construirá en los próximos años y, además, que Víctor Tomàs seguirá vinculado, de algún modo y con cargo todavía desconocido, a la entidad.

"Te pido, y a tus compañeros, que sigáis ganando. Pero más allá de los títulos, eres una leyenda del Palau, una referencia, los jóvenes se fijarán en ti, y por eso quiero anunciar que tu camiseta seguirá en el Palau, con el '8'. También en el nuevo Palau, tu casa seguirá siendo el Palau, la tuya y la de tu familia", manifestó Bartomeu.

"Hablo en nombre de los diferentes presidentes y Juntas Directivas, todos sentimos que tengas que dejar el balonmano de esta manera, aunque tu carrera ha sido brutal y aún quedan meses de competición y mucho que celebrar con tus compañeros y culés", se sinceró.

Durante los próximos meses, el club trabajará con el actual capitán para decidir las funciones que se ajusten más a las capacidades de Tomàs que, cabe recordar, forma parte del FC Barcelona desde la categoría cadete. "A partir de julio queremos que nos aportes todo tu talento", aportó.