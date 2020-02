Victoria de New Orleans Pelicans en el Smoothie King Center ante Memphis Grizzlies por 139-111

New Orleans Pelicans se hizo con la victoria en casa frente a Memphis Grizzlies por 139-111 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los locales consiguieron ganar fuera de casa contra Cleveland Cavaliers por 111-125, por lo que tras el encuentro suman un total de cuatro triunfos seguidos. Por su parte, los visitantes también ganaron a domicilio a New York Knicks por 106-127. Con este resultado, por el momento New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los Play-off con 19 victorias en 48 partidos disputados, mientras que Memphis Grizzlies, tras el partido, sigue en puestos de Play-off con 24 partidos ganados de 48 jugados.

Durante el primer cuarto el liderazgo estuvo en manos de los locales, de hecho, consiguieron un parcial de 10-2 durante el cuarto y tuvieron una diferencia máxima de 11 puntos (31-20) y terminó con un 31-22. Tras esto, durante el segundo cuarto recortaron distancias los jugadores del equipo visitante, que acabó con un resultado parcial de 35-37. Tras esto, los jugadores llegaron al descanso con un 66-59 en el marcador.

En el transcurso del tercer cuarto el equipo local logró distanciarse en el marcador, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 10-2 y tuvo una diferencia máxima de 27 puntos (105-78) hasta que finalizó con un resultado parcial de 44-27 y 110-86 de total. Por último, en el último cuarto volvieron a distanciarse los jugadores de New Orleans Pelicans, llegaron a ir ganando por 32 puntos (139-107) y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 29-25. Tras todo esto, el partido acabó con un resultado final de 139-111 para New Orleans Pelicans.

Gran parte de la victoria de New Orleans Pelicans se cimentó a partir de los 24 puntos, tres asistencias y seis rebotes de Zion Williamson y los 19 puntos, ocho asistencias y seis rebotes de Lonzo Ball. Los 18 puntos y ocho rebotes de Jonas Valanciunas y los 16 puntos, tres asistencias y un rebote de JA Morant no fueron suficientes para que Memphis Grizzlies ganase el partido.

Tras vencer este encuentro, en el siguiente duelo New Orleans Pelicans jugará contra Houston Rockets en el Toyota Center, mientras que Memphis Grizzlies se verá las caras con Detroit Pistons en el Fedexforum.