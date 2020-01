Un aficionado le da 10 libras a John Terry para que se tome una pinta a su salud tras ayudarle a superar el cáncer

John Terry compartió en su cuenta de Instagram la emotiva carta que recibió de un aficionado, que le agradecía lo mucho que le ayudó a superar el cáncer hace años. El exjugador y leyenda del Chelsea, actualmente técnico del Aston Villa, mostró el documento que iba acompañado de un billete de 10 libras.

El aficionado explica en la carta que el dinero estaba destinado a que Terry se tomara una pinta de cerveza a su salud, en agradecimiento a lo mucho que le ayudó a superar el cáncer, cuando en 2015 fue el propio exfutbolista el que le mandó una carta en la que le animaba a ser valiente y luchar contra la enfermedad.

Terry ha revelado que el dinero no lo usará para el propósito del aficionado, sino que lo donará, pero agradeció el bonito gesto de John Beard, uno de sus mayores fans.

"He recibido una carta de John Beard, a quien le envié una foto firmada en 2015. Estaba en un momento muy duro de su vida. Le mandé una simple foto, con algunas palabras de ánimo para su recuperación. Hoy he recibido esta carta de John, que me ha alegrado el día. El fútbol y el mundo del deporte pueden ser muy poderosos", escribió Terry.