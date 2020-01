Previa del partido: el US Lecce recibe al Torino

El próximo domingo a las 18:00 se disputará el partido de la vigésimo segunda jornada de la Serie A, el cual enfrentará al US Lecce y al Torino en el Via Del Mare.

El US Lecce encara con ganas de recuperar puntos en el encuentro que corresponde a la vigésimo segunda jornada tras sufrir una derrota contra el Hellas Verona en el partido anterior por un resultado de 3-0.

En el lado de los visitantes, el Torino fue derrotado por 0-7 en el último partido que disputó frente al Atalanta.

Como local, el US Lecce ha logrado un balance de cinco derrotas y cinco empates en 10 partidos jugados en su estadio, unos números que manifiestan la debilidad del equipo en los partidos en casa y que a su vez brindan esperanzas a los visitantes. En las salidas, el Torino ha perdido en cinco ocasiones y ha empatado una vez en sus 10 partidos disputados.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el Via Del Mare y el balance es de dos victorias, una derrota y tres empates a favor del US Lecce. Además, el conjunto local lleva una racha de cinco partidos seguidos sin perder en casa frente al Torino. El último enfrentamiento entre el US Lecce y el Torino en esta competición se jugó en septiembre de 2019 y acabó con un resultado de 1-2 favorable al US Lecce.

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Serie A, podemos ver que, antes de la disputa del encuentro, el Torino está por delante del US Lecce con una diferencia de 11 puntos. El US Lecce llega al encuentro con 16 puntos en su casillero y ocupando la decimoséptima plaza antes del partido. Por su parte, los visitantes se sitúan en décima posición con 27 puntos.